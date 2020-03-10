Жители Камня-на-Оби обратились к депутату Госдумы из-за строительства школы у кладбища

Школа у кладбища на пустыре, где не ходит транспорт и нет дорог, – таким опасаются увидеть новое учебное заведение жители Камня-на-Оби. Они обратились к депутату Госдумы, главе алтайского отделения партии "Справедливая Россия" Александру Терентьеву с просьбой разобраться, почему власти города планируют строить школу далеко от центра.

Место для застройки пока не выбрано окончательно, но основной вариант – ул. Пушкина, 187.

"Это район с индивидуальной усадебной жилой застройкой, там полностью отсутствует транспортное сообщение (...). А гимназия № 5 располагается в центральной части города, в которой обучается 850 учащихся, рядом находится бассейн, детская поликлиника, детская библиотека, Центр дополнительного образования, музыкальная и художественная школа", – сказано в обращении. Люди также рассказывают, что рядом с местом будущего строительства находится кладбище.

Споры насчет новой школы в Камне-на-Оби продолжаются уже несколько недель. На недавнем собрании прошла жаркая дискуссия, и к единому мнению чиновники и родители школьников пока не пришли.

В пресс-службе партии СР сообщили, что Александр Терентьев направил запрос в правительство Алтайского края с просьбой тщательно проанализировать проблемную ситуацию и принять решение в пользу прав и интересов детей. Также он призвал провести выездное совещание с участием прокуратуры, уполномоченного по правам ребенка, родительской общественности и иных заинтересованных лиц.

Депутат обещал лично проконтролировать вопрос.