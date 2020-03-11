Новое прочтение классики: в Барнауле появилась специальная версия Toyota Camry

Официальный дилер Toyota в Барнауле "Тойота Центр Барнаул" проводит презентацию нового автомобиля Toyota Camry в улучшенном формате. Приглашаются все автолюбители.

Гвоздь программы – презентация Toyota Camry S-Edition. Кроме того, гостям продемонстрируют противоугонный идентификатор T-Mark, которым с января 2020 года оснащаются все модели Toyota Camry. Будет проведен тест-драйв автомобилей Toyota.

Гостей ждут барбекю-шоу, угощения, фотозона и интерактивы. Будет организована детская зона с аквагримом и мастер-классами, а также детский тест-драйв квадроциклов.

Во время презентации проведут розыгрыш велосипеда от сети магазинов Pulse и сигнализации Starline, а также розыгрыш подарков от "Тойота Центра Барнаул".

Мероприятие состоится 14 марта по адресу Павловский тракт, 164а. Начало в 13:00. Вход свободный. Регистрация по телефону +7 (3852) 23-23-23.

Партнеры мероприятия – компания StarLine и сеть магазинов Pulse.

"Тойота Центр Барнаул" АЕМ холдинг

г. Барнаул, Павловский тракт, 164а

Время работы: по будням с 9:00 до 20:00, по выходным с 9:00 до 17:00.

Телефон: 23−23−23

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