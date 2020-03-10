Умерла алтайский врач-гинеколог Надежда Шадрина

Бывшая заведующая гинекологическим отделением барнаульской больницы № 12 кандидат медицинских наук Надежда Шадрина ушла из жизни в возрасте 79 лет, сообщает "Комсомольская правда".

Прощание пройдет 12 марта с 10 до 12 часов в ритуальном зале по адресу: Барнаул, ул. Попова, 21а.

Как ранее писал amic.ru, из-за тяжелой болезни, не позволявшей ухаживать за собой, немощная женщина проживала в захламленной мусором квартире, в которой царили зловоние и антисанитария, но затем об этом узнали волонтеры.

Они навели порядок в доме, купили одежду, помыли и переодели женщину. Затем пенсионерку положили в больницу, где она и работала большую часть своей жизни. После прохождения лечения женщина вернулась домой, где за ней ухаживали социальные работники.

Подробности истории Надежды Шадриной читайте здесь.