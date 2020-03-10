Аналитик рассказал, что будет с ипотекой после обвала цен на нефть

Одно из возможных последствий обвала нефти и роста курса доллара и евро – увеличение ипотечной ставки. Это может произойти, если Центробанк России повысит ключевую ставку, заявил РИА "Новости" глава аналитического департамента ГК "Регион" Валерий Вайсберг.

Согласно прогнозу эксперта, на заседании, которое состоится 20 марта, регулятор может повысить ключевую ставку на 0,25%, что не позволит банкам снижать проценты по ипотеке. Однако эксперт отмечает, что если ОПЕК+ и Россия смогут договориться по поводу квот о добыче нефти, то ценовой войны удастся избежать, а Центробанк не примет ответных действий.

Как уже сообщал amic.ru, в пятницу, 6 марта, стало известно об отмене сделки ОПЕК+ из-за отказа России снизить объемы добычи нефти. В ответ Саудовская Аравия заявила, что собирается наращивать добычу и предоставит скидки для потребителей в Европе, США и Азии.

Все это привело к падению стоимости на нефть в понедельник, 9 марта, на 39%, что обвалило рубль по отношению к евро и доллару. Так, во вторник, 10 марта, на открытии Московской биржи американская валюта продавалась по цене более 72 рублей, европейская – свыше 82 рублей.