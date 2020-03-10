"Мы повторим". Путин предостерег страны от ошибок нацистской Германии

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал популярный слоган про победу в Великой Отечественной войне "Можем повторить", сообщает ТАСС.

Президент напомнил, что ни одна страна в войне не понесла таких масштабных потерь, как СССР.

"Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек, – ответил Путин. – И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим".

По словам главы государства, Россия никогда не стремилась к подобному развитию событий, но готова дать отпор любому агрессору.

"Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", – процитировал еще одну известную фразу президент.

Как ранее писал amic.ru, Россия замкнула топ-10 самых влиятельных стран по уровню "мягкой силы", то есть способности влиять на остальной мир без применения оружия. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Brand Finance, проанализировав результаты опроса свыше 55 тысяч человек более чем из 100 стран.

Как признаются авторы исследования, они "неожиданно" обнаружили в топ-10 Россию. Страна оказалась на десятом месте. И связывают это с всемирным уважением российского лидера Владимира Путина. Президент РФ занял второе место по уровню уважения. Больше ни по одному критерию Россию не поставили так высоко.