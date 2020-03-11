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Сдай кровь – получишь результат: как правильно лечить ОРВИ и ОРЗ

, ИА "Амител"
Быстрая реакция на заболевание и обращение к врачу помогут избежать осложнений

От респираторных заболеваний, таких как ОРВИ и ОРЗ, страдают как дети, так и взрослые. Принимать антибиотики при вирусных заболеваниях бессмысленно и вредно: от гриппа и даже коронавируса они не помогут, а от бактериальных инфекций потом будет сложнее лечиться и вам, и всем окружающим. Но как понять, что стало причиной простуды? Обратитесь к врачу.

Как распознать вирус

Простуда – это название, которое используется для всех острых воспалительных заболеваний дыхательных путей, ОРЗ и ОРВИ. Симптомы у таких болезней – от гриппа до коронавируса – очень похожи:

  • повышенная утомляемость;
  • ощущение тяжести в грудной клетке;
  • заложенность носа;
  • чихание и кашель;
  • боль в горле;
  • боль в мышцах;
  • бледность;
  • повышение температуры, озноб.

Как найти причину

Существует больше ста разных вирусов, которые проявляют себя похожим образом. Во всех подобных случаях врачи обычно рекомендуют симптоматическое лечение, которое помогает организму легче перенести простуду и быстрее с ней справиться: постельный режим, полоскания, облегчающие боль в горле, средства для промывания носа, жаропонижающие.

Но иногда болезнь может быть вызвана или осложнена бактериальной инфекцией. При таких респираторных заболеваниях врач вероятнее всего назначит антибиотики: эти лекарства бесполезны против вирусов, зато эффективно уничтожают бактерии и помогают избежать серьезных осложнений.

Перед назначением препаратов врач может порекомендовать сделать обычный клинический анализ крови, чтобы понять причину простуды и дать пациенту правильное лечение.

В "простудный" сезон – до 31 марта 2020 года – сдать клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ можно с большой скидкой: во всех лабораторных отделениях "Гемотест" в Сибири на него действует специальная цена – 190 рублей (плюс стоимость взятия биоматериала).

Результаты исследования можно получить уже через один день после взятия крови по электронной почте, в личном кабинете на www.gemotest.ru или забрать в любом лабораторном отделении.

Подробнее расшифровать результаты бесплатно помогут врачи контакт-центра по круглосуточному телефону 8 (800) 550-13-13 (бесплатные звонки для всей России).

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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