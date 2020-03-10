Жириновский предложил отменить прямые выборы президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок к Конституции. Об этом политик заявил журналистам перед началом пленарного заседания Государственной Думы, сообщает РИА Новости.

"Мы поддерживаем мнение, что если обновленная Конституция вступит в силу в апреле, то в стране нужно будет провести досрочные выборы Государственной Думы", — заявил Жириновский.

Кроме этого, Жириновский предложил с 2024 года избирать Президента решением Государственного совета "собрав туда лучших людей страны", отменив всенародные выборы. При этом ЛДПР не собирается голосовать за принятие правок к Конституции, подчеркнул Жириновский.

Политик предложил провести досрочные парламентские выборы 20 сентября 2020 года. Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин поддержал предложение, и оно будет рассмотрено нижней палатой парламента уже сегодня.

Напомним, с идеей внести поправки в Конституцию выступил президент Владимир Путин. Еще в середине января он предложил, в частности, ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для топовых чиновников правительства, губернаторов и депутатов, дать Госдуме право утверждать премьер-министра, его заместителей и министров, запретить избираться в президенты человеку, который жил в России менее 25 лет и имеет иностранное гражданство.

Также в списке поправок регулярная индексация пенсий. Недавно Путин внес еще несколько изменений: запретить призывы к отчуждению территорий России и умаление подвига народа при защите Отечества, а также прописать брак как союз мужчины и женщины и ввести формулировку "вера в Бога".