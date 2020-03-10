Без паники. 12 марта в Алтайском крае завоют сирены

Рев сирен услышат жители Алтайского края в четверг, 12 марта, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В этот день в регионе пройдет проверка автоматизированных систем централизованного оповещения населения. Она будет сопровождаться централизованным запуском электрических сирен во всех городах и районных центрах. Ожидать громкого воя следует с 11:46 до 13:00.

"Прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут является сигналом оповещения гражданской обороны "Внимание всем!", который подается перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций", – уточнили в экстренном ведомстве, призвав население сохранять спокойствие.

Услышав сигнал оповещения гражданской обороны "Внимание всем", следует включить телеканал "Россия 1", проводное радио или FM-радиоприемники, переключив их на "Радио России", и прослушать сообщение ГУ МЧС России по Алтайскому краю или органов управления ГОЧС муниципальных образований.