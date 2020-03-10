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Панические настроения будут нарастать: эксперты о том, как пережить падение рубля

, ИА "Амител"
Финансисты пока крайне осторожны в прогнозах

Мартовские праздники преподнесли россиянам необычный сюрприз со знаком "минус". Нефть на фоне развала соглашения ОПЕК+, которое предполагало дальнейшее сокращение добычи "черного золота", резко подешевела. После этого российский рубль значительно ускорил падение к основным мировым валютам. Amic.ru поговорил с экспертами и выяснил, как будет развиваться ситуация в ближайшее время.

Что случилось?

Накануне, 9 марта, стоимость нефти марки Brent опустилась до $35 за баррель, тогда как на закрытии предыдущих торгов (в прошлую пятницу) она стоила около $46. В свою очередь доллар на пике достигал 75 рублей, а евро — 83. За последние годы это, пожалуй, самое стремительное падение курса рубля после декабря 2014-го.

Торги на Московской бирже открылись 10 марта после трехдневных каникул ожидаемо резким падением как российской валюты, так и нефти. Так, по состоянию на 10:00 мск доллар стоил 72,9 рублей, а нефть марки Brent — 36,6 рублей.

Правда уже за последующие полчаса российская валюта смогла несколько отыграть падение и укрепилась до 71,5 рубля за $1.

Ударная волна

Уже в ближайшее время рост курса валют сильнее всего, по традиции, отразится на туристической отрасли: поездки за границу резко подорожают. В последующие дни можно ожидать массового отказа от забронированных, но еще не оплаченных туров. Правда, планы путешественников и так оказались серьезно скорректированы из-за коронавируса.

Скорее всего, россиян ждет и новое удорожание автомобилей, а также бытовой техники и одежды. Впрочем, в последнем случае все ограничивается покупательной способностью населения. Доходы последнего не растут на протяжении последних пяти лет, считает ряд экономистов.

Все вышеперечисленное негативно отразится на инфляции, можно ожидать ее ускорения. Другим следствием станет отказ ЦБ от дальнейшего снижения ключевой ставки. Таким образом об удешевлении кредитов россиянам пока можно не мечтать. Более того, не исключено, что Центробанку придется поднимать ключевую ставку, чтобы нормализовать экономику. Однако этот вариант пока маловероятен, и воспринимается исключительно как крайняя мера.

Стоит ли ждать снижения покупательной способности населения? Большинство экспертов полагает, что нет, либо совсем незначительно. При этом рост цен на товары первой необходимости вряд ли произойдет.

О чем говорят финансисты

Падение нефтяных котировок может продолжиться и достигнуть $20 за баррель уже в ближайшие недели, рубль при этом, вероятнее всего, продолжит слабеть, считают опрошенные эксперты.

Так, кандидат экономических наук финансовый директор ООО "Арсал" Артем Поломошнов считает, что вся нынешняя неделя будет достаточно тяжелой для рубля.

"Панические настроения на бирже и в обществе в целом будут только нарастать. Сейчас я бы настоятельно не рекомендовал вообще что-либо распродавать или покупать, потому что это крайне рискованно. Совет, который давал еще месяц назад — переходить в золото — по-прежнему, как мне видится, наиболее оптимальный. Сейчас же необходимо переждать период волатильности", — рассказал экономист Amic.ru.

По словам Поломошнова, если Россия и ОПЕК в ближайшее время не договорятся по новому соглашению, нефть может приблизиться к новому историческому минимуму. Очередной раунд переговоров ожидается во второй половине марта.

"Уже сегодня, 10 марта, официальный курс доллара может превысить значение 75 рублей, и это судя по всему, еще не предел", — резюмировал собеседник.

Солидарен с коллегой и кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Анатолий Ижболдин-Кронберг

По его мнению, россиянам не стоит сейчас стремиться заработать на разнице курсов валют. Валютный спред достаточно велик, плюс всем памятна история 2014-2016 годов, когда почти все желающие обогатиться оказались в "минусе". "Единственное исключение, если вы купили доллары еще в прошлом году, скажем по 63 рубля. Тогда сдать их сейчас было бы экономически целесообразно", — добавляет собеседник.

В настоящее время давать оценку или прогноз равносильно попытке решить задачу со многими неизвестными. Поэтому большинство экспертов очень аккуратны в своих рассуждениях, говоря о том, что стоит подождать как минимум несколько дней, чтобы определиться с дальнейшим развитием ситуации.

По состоянию на 12 февраля официальный курс доллара составлял 63,2 рубля, а на 6 марта — уже 67,5 рублей.


Комментарии

10.03.2020 18:01
- гость -

Все логично - нельзя все время медленно деградировать, кто то может опомниться. Поэтому нужны своего рода потрясения, строго дозированые. Не думайте, что если нам ни чего не понятно, то у главного нет плана! План есть!! Тут главное что бы протоиерей Смирнов ошибался...

10.03.2020 18:12
- гость -

Случилась спланированная, согласованная афёра т.н. "патриотов" (Сечин) и т.н. "либералов" (ЦБ) по честному отъёму денег у населения. Они - одна шобла. Вот и всё.

10.03.2020 18:17
- гость -

Кто то на этом очень хорошо нагрелся.

10.03.2020 18:42
- гость -

Саудовская Аравия отказалась от переговоров с Россией и запускает месторождения-гиганты

Саудовская Аравия не видит смысла проводить новую серию переговоров ОПЕК+ в мае-июне, заявил во вторник глава Минэнерго королевства принц Абдулазиз бен Сальман.
О том, что Москва все еще «не исключает возможности» договорится с Эр-Риядом о мерах по стабилизации рынка нефти, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Но в Саудовской Аравии считают, что проводить встречу лишь для того, чтобы показать всему миру неспособность ответить на кризис, бессмысленно, заочно ответил Пескову бен Сальман.
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Одевайтесь во всё чистенькое и ждите, дорогие россияне.

10.03.2020 18:45
- гость -

Новак: «То, что соглашение после 1 апреля не продлено, не означает, что мы не можем в дальнейшем взаимодействовать со странами ОПЕК и не-ОПЕК. Была подписана в прошлом году Хартия, и в рамках нее мы будем продолжать это взаимодействие. Очередные встречи мы запланировали в мае-июне, чтобы оценить ситуацию на рынке. Сейчас наша задача оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть на рынках, с тем, чтобы нивелировать максимально последствия и продолжать мониторинг» («Россия 24»).
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Наивный юноша.

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