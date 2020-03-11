Танцы "под гипнозом": Европа Плюс Барнаул разыгрывает билеты на концерт Artik & Asti

В Барнауле в спортивном комплексе "Темп" 15 марта пройдет концерт группы Artik & Asti в рамках тура "Грустный дэнс". Розыгрыш билетов уже стартовал на радиостанции Европа Plus 104.9FM. Чтобы не упустить возможность выиграть билет, следите за прямыми эфирами.

Artik & Asti – яркий пример self-made проекта в музыкальном бизнесе. Artik – основатель, продюсер и автор большинства песен группы. Asti – талантливая исполнительница, обладающая запоминающимся вокальным тембром.

Тур "Грустный дэнс" – это почти 2 часа любимых песен, танцев и любви. Это когда весь зал поет в унисон и двигается в одном ритме.

Лидеры чартов и победители музыкальных премий Artik & Asti своим шоу "Грустный дэнс" покоряют города один за другим. Будущие хиты со второй части платинового альбома "7" плюс любимые слушателями треки разных лет – простая формула успеха их концертов. Будто "под гипнозом" Россия танцует под "Грустный дэнс".

Концерт Artik & Asti "Грустный дэнс"

Дата: 15 марта 2020 г.

Место: СК "Темп", г. Барнаул, проезд Балтийский, 9

Начало: 19:00



Европа Plus 104.9FM

Телефон прямого эфира: (3852) 399-101

Время эфиров: 17:00-18:00 по будням