Битва коряг. Еще один кусок дерева продают на Алтае за миллионы

Житель Алтайского края продает корягу за три миллиона рублей. Объявление появилось после того, как СМИ растиражировали объявление о другой коряге, ранее выставленной на торги за два миллиона.

"Самая лучшая коряга из Горного Алтая! Best of the best!", — сказано в объявлении бийчанина по имени Сергей.

Как уже сообщал amic.ru, ранее жительница Бийска сообщила о продаже уникальной коряги за два миллиона рублей, которую она нашла в Чулышманской долине. По мнению владелицы артефакта, коряга примечательна тем, что имеет три "вросших" камня.

При этом бийчанка указывает, что цена актуальна лишь до 25 октября. "Инфляция, господа", – заключает женщина, намекая, что после указанной даты цена вырастет.