Весна наступила – коты прилетели

В начале весны у кошачьих начинается брачный период и гормональный выброс. Поэтому март считается месяцем котов, а 1 марта отмечают День кошек. Это, правда, не совсем объясняет, почему коты любят сидеть на деревьях. Предполагаем, что как любой хищник они выслеживают добычу, будь то для еды или продолжения рода. А для этого надо находиться повыше, чтобы было удобнее наблюдать. Или на земле весной еще холодно и коты просто греются на солнце.

В любом случае, что бы было, если бы коты умели летать, смотрите в нашей фотоподборке.