Барнаульцы рассказали, какую музыку хотят слышать на местном "Арбате"

Общественный совет по развитию туризма администрации Барнаула подвел итоги голосования за музыкальное сопровождение на пешеходной части улицы Мало-Тобольской. Опрос проходил на официальной странице города в социальной сети "В Контакте".

Среди вариантов были классическая музыка, советская музыка, популярная музыка, рассказы о Барнауле, обзор экскурсий по городу, музыка алтайских коллективов и композиторов, все перечисленное в разумных пропорциях, оставить рекламу, либо вообще отсутствие звукового сопровождения.

В итоге почти 26% голосовавших барнаульцев поддержали "классику", каждый пятый выбрал "все перечисленное в разумных пропорциях", а 17% проголосовали против музыкального сопровождения.

Результаты передали в общественный совет по развитию туризма. Как отметила заведующая отделом по развитию туризма Татьяна Сибиркина, мнения горожан учтут при принятии решения по развитию улицы.

Ранее amic.ru писал, что власти Барнаула обратятся с просьбой убавить громкость уличных колонок к руководству компании-оператора, аудиосообщения которой вызывают раздражение посетителей пешеходной улицы Мало-Тобольской.