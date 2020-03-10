13 трасс Алтайского края остаются закрытыми из-за непогоды

Непогода продолжает вносить свои корректировки в организацию движения в Алтайском крае во вторник, 10 марта.

Как сообщили amic.ru в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в течение дня удалось возобновить движение на нескольких участках дорог.

По последней информации, проезд для всех видов транспорта ограничен на 12 автодорогах:

К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Михайловка – Кулунда – Бурла – Новосибирск (от нулевого до 71 км);

К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан;

К-10 Катунское — Красный Яр — Алтайское — Республика Алтай (от нулевого до 65 км);

К-11 Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай (от нулевого до 113 км);

К-12 Быканов мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай (от 36 до 97 км);

К-13 Алейск – Петропавловское — Смоленское (от нулевого до 233 км);

К-18 Алейск — Чарышское (от нулевого до 172 км);

К-20 Поспелиха — Новичиха — Волчиха (от нулевого до 36 км);

К-22 Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород (от 101 до 192 км);

К-24 Троицкое — Целинное (от 3 до 71 км);

К-26 а/д А-322 — Горняк — Староалейское (от 40 до 75 км);

К-65 Быстрянка — Красногорское (от нулевого до 28 км).

Кроме того, для автобусов и грузовых автомобилей остается закрытой автодорога К-34 Бийск – Усятское — Соусканиха — Верх Кажа (от нулевого до 82 км). Легковой транспорт на нее допускают.

Как уже писал amic.ru, для попавших в сложную ситуацию автомобилистов работает горячая линия, открытая ГУ МЧС России по Алтайскому краю на период непогоды: 8 (3852) 20-26-21.

Также могут пригодиться контакты дежурных региональных диспетчерских служб:

КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

ГУ МЧС: (3852) 20-26-10.