Как управлять людьми: тренинг от профессора "Сколково" пройдет в Барнауле

Как мотивировать сотрудников? Как удержать таланты? Что делать HR в условиях конкуренции за профессионалов? На эти и многие другие актуальные вопросы ответит Елена Витчак – эксперт по мотивации и управлению людьми.

Ее семинар "Люди. Команды. Структуры. Управление в период трансформации и внедрения изменений" состоится 9 апреля в Барнауле.

В программе семинара прозвучат главные теории мотивации:

маркетинговые инструменты управления брендом компании;

инструменты управления организационным поведением;

управление групповой динамикой;

управление S-кривой обучения;

инструменты управления в коучинговом стиле;

спиральная динамика корпоративной культуры.

Елена Витчак – бизнес-эксперт в области операционного менеджмента и управления людьми, профессор бизнес-практики Московской школы управления "Сколково". Ее управленческий стаж – более 18 лет, а преподавательский – более семи.

До недавних пор она была членом правления, вице-президентом – руководителем департамента по управлению персоналом АФК "Система". Сложность АФК "Системы" в том, что в корпорацию входят компании из абсолютно разных отраслей. Работая в АФК, Елене удалось многое сделать для трансформации корпорации в международный инвестиционный холдинг и вывести функции управления персоналом на качественно новый, стратегический уровень.

Также Елена Витчак:

сертифицированный Executive-coach (ICF);

сертифицированный тренер Process Communication Model;

эксперт в области операционного менеджмента (малый и средний бизнес, а также крупные структуры, Москва, регионы);

эксперт по построению карьерной траектории, мотивации и управлению людьми;

бизнес-консультант в области репутационных рисков и управления людьми, директор академических программ "Сколково";

обладатель профессиональных премий, среди которых "Хрустальная Пирамида – 2015" в области HR, премия ИД "КоммерсантЪ" "Топ-1000";

в 2019 году Елена реализовала программу "HR как партнер для бизнеса" в качестве академического директора.

Семинар состоится 9 апреля в 9:00 в конференц-зале Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства по адресу ул. Мало-Тобольская, 19. Подать заявку на участие можно здесь.