Недавнее обнуление путинских президентских сроков в очередной раз доказало, что в России не политическая ситуация подстраивается под законы, а наоборот. Каждый выборный цикл правила меняют так, как в данный момент удобнее власти. Вот и сейчас на фоне падения рейтингов партий, а особенно "Единой России", в стране очередная политическая реформа. В 2019 и 2020 годах в регионах, где проходили или только пройдут выборы, массово отказываются от партсписков в пользу одномандатников. Скоро политические эксперименты придут и в Алтайский край: в 2021 году будут выбирать региональный парламент, а затем, в 2022-м, и Барнаульскую гордуму. Официально о возвращении к мажоритарной системе сейчас еще не заявляли, но в кулуарах разговоры идут давно. Кто от этого выиграет, а кто проиграет – читайте в материале amic.ru.

Списки – плохо, одномандатники – хорошо

По новой системе в 2019 году избирали Мосгордуму и думу Читы, парламенты Хабаровского края и Республики Алтай. В 2020 году выберут депутатов в Костроме, Нижнем Новгороде, Магадане, Астрахани, Новосибирске и других городах страны. Где-то вернулись к выборам только по одномандатным округам, где-то снизили долю списочников до 25% (система "25х75"). Но уход от пропорциональной системы* не стал решением всех проблем, говорит алтайский политтехнолог Константин Лукин. Поскольку в некоторых регионах ЕР набрала даже меньше, чем раньше. Только выгода от одномандатной системы все же есть.

"Все равно это пока самая рабочая и перспективная модель. Партии власти проще выигрывать одномандатные округа, чем тянуть список", – подчеркивает Лукин.

Выборы по спискам, когда кандидатов "тянет" имидж партии и ее лидеры, решали задачи власти последние 8-10 лет. Сейчас "Единая Россия", по словам Лукина, стремительно теряет рейтинги (аукается прошлогодняя пенсионная реформа) – народная поддержка на историческом минимуме.

Падает статус не только самой крупной политической силы. После крымского консенсуса, когда присоединение полуострова к России поддержала вся "большая четверка" (ЕР, СР, ЛДПР и КПРФ), люди уже не видят разницы между партиями, добавляет Лукин. Поэтому и желающих связать себя узами партийного брака просто нет.

"Партии в принципе перестали искать новые лица, быть политическими лифтами для молодых и активных. Вспомните множественные протестные акции в Барнауле. Там было много общественников, но вообще не было партий. Они самоустранились, что показывает сильный отрыв от запросов общества. Политические объединения уже не справляются с пополнением "скамейки запасных", не отрабатывают запрос на перемены", – считает Лукин.

При этом в тренде – личностные образы и новые лидеры общественного мнения. То есть те, кто сделал себя сам и не встает под флаги партий, убежден сибирский политтехнолог Михаил Большов.

Именно в одномандатниках видит перспективы и политтехнолог Татьяна Косачёва. Вот только она, в отличие от коллег, не рекомендует будущим кандидатам совсем уж отрываться от политической тусовки, а советует искать точки соприкосновения с политическими объединениями. Все-таки они – это уже система, а система будет долго себя оберегать.

* При мажоритарной системе территория условно делится на округа. В каждом округе выдвигаются кандидаты от разных партий или беспартийные. Побеждает тот, кто набрал больше голосов. При пропорциональной системе за голоса людей борются партии, каждая со своим списком кандидатов. Чем выше общий результат у партии, тем больше кандидатов из ее списка становятся депутатами. Смешанная система включает и списочников, и одномандатников.

Барнаул в тренде

О том, что Барнаульская гордума и Алтайское краевое Заксобрание ждет реформа, говорят с прошлого года. Потому Константин Лукин уверен, что в сегодняшних условиях БГД перейдет на одномандатные округа полностью (как было до 2012 года). Сейчас в думе заседает 40 народных избранников: 20 прошли по спискам партий (по трое от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" и 11 от "Единой России") и 20 по одномандатным округам (все от "Единой России"). Только теперь городу нужно меньше политики, но большего реальных людей "с земли".

"Депутат городской думы – наиболее близкий к людям представитель власти. И это логично, что партии на этом уровне уйдут в тень, появится больше реальных, самостоятельных и понятных персон", – поясняет Лукин.

Об этом же говорит и директор Юридического института Алтайского госуниверситета Антон Васильев: "Для людей не принципиально из какой партии будет депутат, важны его личные и профессиональные качества. Депутаты городской думы – это часть местного самоуправления и нормально, если они будут одномандатниками".

АКЗС же, говорят оба эксперта, переведут с системы "50х50" (половина по спискам партий, половина по одномандатным округам) на систему "25х75" (четверть депутатов избирают по партийным спискам, остальные – одномандатники).

Рано "радоваться", парирует их коллега по цеху, политтехнолог Антон Понкрашёв. Алтай еще могут обойти большие перемены.

"Сейчас любые избирательные инициативы поставлены на паузу. Главное – это голосование по поправкам в Конституцию, которое покажет уровень доверия и поддержки власти гражданами в каждом регионе России. Именно это будет одним из факторов для корректировки выборного законодательства", – сказал он.

Так что ждем 22 апреля и голосования за Путина, Бога и семью. А там видно будет.

Сам дурак

А вот партии пока единогласно против перемен. Но каждая объясняет это по-своему.

Представитель "Единой России", глава комитета по местному самоуправлению краевого парламента Борис Трофимов называет действующую систему сбалансированной и перспектив для ее перемен не видит. Хотя эксперты, повторимся, объясняют перемены именно запросами партии власти. Но нет, подчеркивает Трофимов, это не про них.

"Все эти разговоры ведет оппозиция, чтобы внести разлад и дать повод поговорить о том, что партия власти не справляется. Я считаю, что нельзя отказываться от партий в представительных органах. Все они имеют электоральную поддержку. Ну просто неразумно уничтожать это", – считает политик.

Оппозиция брошенный в свой огород камень быстро перекидывает обратно. ЕР придумала все изменения, чтобы спасти себя, но так они еще больше обманывают народ, уверена глава алтайской КПРФ, депутат АКЗС Мария Прусакова.

"Как бы провластные кандидаты не шли на выборы, они все равно потом вступают во фракцию "Единая Россия" и голосуют за антинародные законы. Можно хоть сколько сидеть на приеме граждан, слушать жалобы на то, что им нечего есть, не на что покупать лекарства, потом они все равно поднимают руки за сокращение финансирования этих сфер", – заявила Прусакова.

Не то пальто примеряете, добавляет депутат АКЗС от ЛДПР Владимир Семёнов. Он вообще считает, что отсутствие партийной основы в гордуме или краевом парламенте снизит ответственность депутатов перед народом.

"У каждой партии есть платформа, вертикаль, последовательность проведения политики. Партии строго спрашивают со своих депутатов, они заинтересованы, чтобы сохранить свою политическую силу. И не факт, что в этом будет заинтересован каждый одномандатник. А если он не планирует идти на следующие выборы, то, получается, после избрания может вообще "потеряться" и ничего полезного для людей не сделать", – поясняет Семёнов. И приводит простой пример: большинство избранных в АКЗС по одномандатным округам (из 34 депутатов только один не от ЕР) живут в Барнауле, хотя представляют население разных районов края. Знают ли они, как на самом деле живут их избиратели?

Перспективы "большой четверки"

При изменении системы оппозиция однозначно потеряет. Они и сейчас проходят в БГД и АКЗС (за редким исключением) по спискам партий. Ведь выборы на одномандатных округах – долго, дорого, сложно.

"Единая Россия" – единственная партия в Алтайском крае, которая "потянет". Никто не отменял административный ресурс, финансовые возможности и широкую сеть местных отделений ЕР.

КПРФ однако же способна "откусить" несколько территорий. Под "красной" угрозой проблемные Бийск и Рубцовск, некоторые районы, где закрывают ФАПы, оптимизируют больницы и школы. А еще у КПРФ неплохое молодежное движение, хотя пенсионный электорат постепенно уходит.

ЛДПР последние несколько лет "вытягивала" на выборах за счет протестного электората, но народный протест – история не постоянная.

"Справедливой России" придется сложнее остальных – на кону буквально все. Алтайское отделение – одно из самых сильных по стране, но в целом партия рискует не пройти в Госдуму в 2021 году без посторонней помощи.

Новые лица

Что же касается запроса на "свежую кровь" – людей, которые не имеют партийного бэкграунда, то таких на Алтае много. Молодежь, ученые, профессорское собрание, урбанисты, врачи, учителя. Они уже готовы идти во власть, бороться за свои интересы, но пока не самоорганизовались, говорит Антон Васильев. Времени на раскачку – всего-то год-полтора.

"Красный блогер" (раньше работал в КПРФ), городской активист Юрий Красильников – один из тех, кого смело можно отправлять на выборы: в политике разбирается, волну народного недовольства ловит. Но он говорит, что быть депутатом ему не интересно.

"БГД – бестолковый орган. Если бы дума выбирала мэра из своего состава, и всех замов мэра тоже, тогда бы за мандаты была борьба, на выборы бы шли командами с программами и проектами, партии бы договаривались. То же можно сказать и про АКЗС. А просто выдвижение как трибуна мне не нужно. Я и без выборов могу доносить свои взгляды до широких слоев населения", – заявил он amic.ru.

И с ним сложно спорить, городские депутаты действительно мало что решают. Отчасти из-за системы, отчасти из-за расклада сил. Переход на мажоритарную систему в крае мог бы изменить ситуацию. Именно поэтому все участники электорального процесса заинтересованы в сохранении действующей системы "50х50". Но если Москва скажет "надо", регион ответит "есть".