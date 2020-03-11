Ученый назвал две главные климатические угрозы для России

Завкафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов назвал две главные климатические угрозы для России: засуху на юге и таяние вечной мерзлоты на севере.

По его словам, таяние почвы на севере может привести к потере 8,5% от ВВП к 2050 году. Кислов добавил, что, несмотря на слабую населенность севера, климатические изменения там будут сильно ощутимы из-за экономической важности территории. Засуха же навредит южным регионам. Высыхание почвы и отсутствие осадков приводит к опустыниванию земель, что несет ущерб сельскому хозяйству и ухудшает экологическую обстановку.

При этом Кислов заверил, что наводнение России не угрожает. По мнению ученого, ущерб от половодья связан больше с человеческой неосторожностью.

"Глупо строить что-то там, где этого делать нельзя", – отметил Кислов.