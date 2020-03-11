Минсельхоз не уверен в росте цен на продукты питания

В Министерстве сельского хозяйства России сообщили, что роста цен на основные продукты питания в стране не ожидается. По мнению аграрных чиновников, курс рубля, упавший из-за обвала нефти, никак не повлияет на стоимость продовольственных товаров.

"Рост цен возможен на те продукты, которые производятся за границей и ввозятся к нам. Но их доля незначительна, а аграрный сектор уже готов к следующему сельскохозяйственному сезону, поскольку все необходимые импортные товары уже закуплены", – сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Как уже писал amic.ru, что цены на нефть упали после выхода России из ОПЕК+ в ответ на снижение квот на добычу "черного золота". В ответ Саудовская Аравия заявила, что собирается наращивать добычу и предоставит скидки для потребителей в Европе, США и Азии. Все это привело к падению стоимости на нефть в понедельник, 9 марта, на 39%, что обвалило рубль по отношению к евро и доллару.