Жительница Алтая получила переломы ребер после поздравления от брата

Житель Усть-Коксинского района приехал в соседнее село, чтобы поздравить с Международным женским днем сестру, но праздник не удался – женщину госпитализировали с переломами ребер и повреждением легкого.

Как сообщает МВД по Республике Алтай, во время праздничного застолья родственники вспомнили былые обиды.

Выпады женщины вывели из равновесия гостя, и он набросился на хозяйку квартиры с кулаками. После нанесения нескольких ударов брат успокоился и помирился с близким человеком.

На утро сельчанке стало плохо. Опасаясь за ее жизнь, мужчина вызвал скорую помощь. Против 46-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.