Дума отклонила поправку о запрете высшим чиновникам иметь недвижимость за рубежом

Госдума на пленарном заседании во вторник, 10 марта, отклонила поправки депутата-единоросса Константина Слыщенко, запрещающие президенту, премьеру, федеральным министрам и руководителям субъектов РФ иметь недвижимое имущество за рубежом.
Согласно одобренным поправкам, этим чиновникам запрещается иметь только иностранное и двойное гражданство, а также счета в зарубежных банках.
Как сообщает ТАСС, всего Госдума при рассмотрении законопроекта об изменениях в Конституцию во втором чтении отклонила 169 поправок.
А вот к предложению депутата Госдумы Валентины Терешковой об отмене ограничений на количество президентских сроков решили вернуться после обсуждения с Владимиром Путиным, сообщает "Лента.ру".
Законопроект о поправках в Конституцию внес Владимир Путин 20 января 2020 года, первое чтение документа состоялось 23 января.
Комментарии
Дума еще раз показала свою никчемность.
Значит - никаких "за" по всем поправкам!
Остановить олигархическую узурпацию власти!
Они нас в очередной раз ободрали.
Всё под себя и для себя делают. О людях думать некогда.Любой ценой надо изменить конституцию.
18:58
- гость -
Они нас в очередной раз ободрали.
---
Надо говорить: Жахнули!
Так скоро и крепостное право введут.
Я вот за эту поправку, мало того, ещё и дети учиться и лечиться тут должны!!! Обязаны просто , за то что я плачу налоги, 60% с жалких 20 тыс.!