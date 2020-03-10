Дума отклонила поправку о запрете высшим чиновникам иметь недвижимость за рубежом

Госдума на пленарном заседании во вторник, 10 марта, отклонила поправки депутата-единоросса Константина Слыщенко, запрещающие президенту, премьеру, федеральным министрам и руководителям субъектов РФ иметь недвижимое имущество за рубежом.

Согласно одобренным поправкам, этим чиновникам запрещается иметь только иностранное и двойное гражданство, а также счета в зарубежных банках.

Как сообщает ТАСС, всего Госдума при рассмотрении законопроекта об изменениях в Конституцию во втором чтении отклонила 169 поправок.

А вот к предложению депутата Госдумы Валентины Терешковой об отмене ограничений на количество президентских сроков решили вернуться после обсуждения с Владимиром Путиным, сообщает "Лента.ру".

Законопроект о поправках в Конституцию внес Владимир Путин 20 января 2020 года, первое чтение документа состоялось 23 января.