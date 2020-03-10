Еще семь трасс открыли для движения в Алтайском крае

По данным на вечер 10 марта, перекрытыми из-за последствий мощной метели остаются шесть дорог, сообщили amic.ru в пресс-службе Минтранса Алтайского края.

В частности, движение закрыто на двух участках трассы Алейск — Петропавловское – Смоленское: между Алейском и селом Краснодарским и от села Петропавловского до села Смоленского.

Также остаются перекрытыми еще пять автодорог:

Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — Республика Алтай (между 0 км и 97 км);

Змеиногорск — Рубцовск;

Красногорское -Усть-Кажа – Сосновка (между 0 и 61 км);

Троицкое – Целинное.

Борьбой со снежными заносами на этих трассах занимаются сотрудники дорожных служб с привлечением 500 единиц техники. Работа ведется в круглосуточном режиме.

Водителей призывают отказаться от дальних поездок. Тем, кто не может этого сделать, рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию – в регионе наблюдается сильная гололедица.