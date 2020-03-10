Путин не поддержал идею о досрочных выборах в Госдуму

Российский лидер Владимир Путин не видит никакой необходимости в досрочных выборах в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Об этом он объявил во время своего выступления перед парламентом по поводу готовящихся поправок в Конституцию РФ.

Ранее глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае принятия обновленной Конституции справедливо будет устроить досрочные выборы в Госдуму.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что кандидатам в депутаты, сенаторы, главы регионов, судьи или иные федеральные должности должно быть запрещено иметь зарубежное гражданство и право на постоянное жительство в другом государстве.

По его словам, они должны проживать в России не менее 25 лет. Это предложение включено в список поправок к тексту Конституции.