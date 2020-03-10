Гриппа и ОРВИ в Алтайском крае стало меньше

О снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ губернатору Алтайского края Виктору Томенко сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов. Чиновник заявил, что за прошедшую неделю уровень заболеваемости упал на 11%.
При этом показатель все еще превышает эпидемический порог на 23%. Большая часть заболевших – дети.
Всего в регионе за неделю с 2 по 6 марта госпитализированы 453 человека с диагнозом ОРВИ. За этот же период суммарно выздоровело почти 14 тысяч человек, сообщается на официальном сайте региона.
Сейчас ситуация находится на контроле у Минздрава, а мониторинг заболеваемости продолжается. Напомним, что эпидемия ОРВИ началась еще в январе. Тогда в регионе ввели карантин, который продолжается до сих пор.
Комментарии