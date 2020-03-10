Путин готов к обнулению президентских сроков и участию в новых выборах

Российский лидер Владимир Путин подтвердил, что готов принять участие в новых президентских выборах, если соответствующее решение признает законным Конституционный суд. Трансляцию заседания вел канал RT в YouTube.

При этом глава государства уверен, что нужно сохранить в Конституции пункт, что один человек не может быть президентом страны дольше двух сроков подряд.

"В то время, когда у страны еще много проблем, но когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план выходит именно возможность сменяемости власти", – заявил Путин.

Идти на новые президентские выборы ему может помочь соответствующая поправка, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой.

Она предложила обнулить президентства, которые были до принятия поправок в Конституцию. Госдума поддержала предложенные поправки.

"Регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качества кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции Российской Федерации на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу", – гласит текст поправки.