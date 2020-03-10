Власти Барнаула выяснили, как попала в школу котлета с бумагой

10 марта комитет по образованию города Барнаула по итогам проверки подтвердил факт некачественного приготовления пищи сотрудниками комбината школьного питания "Глобус".

Установлено, что компания привезла в школу №134 котлеты с кусками бумаги. Продукт купила ученица шестого класса. Мать девочки подала жалобу в администрацию образовательной организации. Школа, в свою очередь, направила претензию в адрес директора КШП "Глобус".

Руководители организации назначили встречу с родителями учащихся шестого класса. Представители родителей входят в состав бракеражной комиссии, которая проводит контроль приготовления пищи в школьных столовых.

"Глобус" – крупнейший комбинат школьного питания, который кормит порядка 60 тысяч школьников. Ранее он уже попадал в центр внимания за некачественное выполнение своей работы.