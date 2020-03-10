Мужчина умер в очереди на прием к врачу в Бийске

Мужчина скончался, пока ждал своей очереди на прием к врачу в наркологическом диспансере в Бийске, сообщает ТАСС.

Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, уточнив, что по факту смерти пациента проводят доследственную проверку.

Им предстоит установить личность мужчины. О причине смерти можно будет с уверенностью говорить только после результатов судебно-медицинской экспертизы.

Ранее amic.ru писал и о других смертях жителей Алтайского края в очередях. Например, осенью 2019 года барнаулец умер, ожидая, когда его обслужат на кассе магазина.