Просветительский ролик о коронавирусе запустят на Алтае

Центр гигиены и эпидемиологии Республики Алтай заключил контракт на запись и размещение рекламного ролика о коронавирусе, сообщает портал Znak.

В техническом задании говорится о том, что проигрывание аудиосообщения должно осуществляться в 18 точках республики, в том числе на автовокзале, в торговых центрах "Горный" и "Реал". В роли подрядчика выступило ООО "Лидер". Ее представитель рассказал журналистам, какого рода будет реклама.

"В данном случае речь идет об информировании о профилактических мероприятиях, в том числе, например, о том, что нужно регулярно мыть руки", – пояснили в компании, уточнив, что в связи с особой значимостью профилактики коронавируса делают заказчикам "огромную скидку".

Текст обращения к местным жителям будет предоставлен самим Центром гигиены и эпидемиологии.