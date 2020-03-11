Сибиряк с молотком неторопливо устроил погром в магазине цифровой техники. Видео

Посетитель с молотком 10 марта вошел в магазин электроники и бытовой техники DNS в Томске и с невозмутимым видом стал разбивать телевизоры, сообщает РИА "Новости".

Инцидент попал на запись одной из камер видеонаблюдения. Но ней видно, как хулиган поочередно бьет молотком по жидкокристаллическим экранам.

Судя по поведению злоумышленника, он совершенно не торопится. Спокойно переходя от одного товара к другому он разбил порядка десяти экземпляров техники, а затем оказался за пределами досягаемости "взгляда" камеры.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Мотив преступления пока неизвестен. По факту порчи дорогостоящего имущества проводится проверка. По ее результатам действиям задержанного дадут правовую оценку.