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Сибиряк с молотком неторопливо устроил погром в магазине цифровой техники. Видео

, ИА "Амител"
Мужчина поочередно разбил несколько крупных телевизоров

Посетитель с молотком 10 марта вошел в магазин электроники и бытовой техники DNS в Томске и с невозмутимым видом стал разбивать телевизоры, сообщает РИА "Новости".

Инцидент попал на запись одной из камер видеонаблюдения. Но ней видно, как хулиган поочередно бьет молотком по жидкокристаллическим экранам.

Судя по поведению злоумышленника, он совершенно не торопится. Спокойно переходя от одного товара к другому он разбил порядка десяти экземпляров техники, а затем оказался за пределами досягаемости "взгляда" камеры.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Мотив преступления пока неизвестен. По факту порчи дорогостоящего имущества проводится проверка. По ее результатам действиям задержанного дадут правовую оценку.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.03.2020 07:46
гость

Мотив преступления пока неизвестен

Белочка наверное

11.03.2020 08:20
- гость -

Посидит лет пять с молотком в заднем проходе может одумается.

11.03.2020 08:29
- гость -

такие классные новости в стране!
Не гос.переворота
Нет обвала рубля
Нет короновируса

11.03.2020 09:02
Правдоруб

Красавчег

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