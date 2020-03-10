"АлтайБаскет" упирался, но уступил

Повторный матч второго этапа баскетбольной Суперлиги-2 между "АлтайБаскетом" и ростовской командой "Барс-РГЭУ" состоялся в Барнауле сегодня, 10 марта, и завершился поражением хозяев паркета со счетом 81:83.

Самым результативным в составе алтайской команды стал Дмитрий Злобин, который набрал 24 очка и сделал шесть голевых передач. Однако усилий лидера барнаульцев не хватило для общей победы.

Напомним, в первой игре, 9 марта, "АлтайБаскет" одержал победу с результатом 84:76. Барнаульцы сохранили за собой второе место в турнирной таблице. От лидера соревнований – ставропольского "Динамо" – "АлтайБаскет" отстает на одно очко.

В следующем туре 14 и 15 марта барнаульцы сыграют в Черкесске против "Эльбруса".