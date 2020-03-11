Роскачество рассказало о недостатках смарт-часов

Роскачество распространило официальное сообщение о недостатках смарт-часов. Организация протестировала четверть сотни моделей девяти различных брендов по 237 показателям.

Согласно исследованиям, хорошее взаимодействие с телефоном показали четыре модели. При этом голосовое управление есть у трети устройств, а удобная работа с камерой – у одного.

Эксперты также проверяли основную функцию умных часов – контроль за активностью человека. Лишь три модели из 24 достаточно точно подсчитали количество шагов, а большая часть смарт-часов искажает результаты в большую сторону. Та же проблема и с точностью определения сердечного ритма – ее хватает половине моделей.