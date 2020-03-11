Роскачество рассказало о недостатках смарт-часов

Роскачество распространило официальное сообщение о недостатках смарт-часов. Организация протестировала четверть сотни моделей девяти различных брендов по 237 показателям.
Согласно исследованиям, хорошее взаимодействие с телефоном показали четыре модели. При этом голосовое управление есть у трети устройств, а удобная работа с камерой – у одного.
Эксперты также проверяли основную функцию умных часов – контроль за активностью человека. Лишь три модели из 24 достаточно точно подсчитали количество шагов, а большая часть смарт-часов искажает результаты в большую сторону. Та же проблема и с точностью определения сердечного ритма – ее хватает половине моделей.
Комментарии
И какие модели в итоге лучше?
И какие модели в итоге лучше?
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Российские. Скоро все зарубежное дерьмо будет не по карману. Дедушка пришел к власти с двадцати пяти рублевым долларом, а на девятое мая сделает 75 на 75 лет Победы, а если постарается то и сотку сделает 100 на 75 лет Победы. Голосуем товарищи за нашего дедушку в Конституцию до смерти.