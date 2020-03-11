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Вячеслав Франк занял третье место среди глав сибирских городов

, ИА "Амител"
Рейтинг опубликовала "Медиалогия"
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Компания "Медиалогия" обнародовала рейтинг глав городов СФО по итогам февраля 2020 года. Напомним, список составляется на основе медиаиндекса, который отражает качество присутствия персоны в информационном поле. Величина индекса зависит от цитируемости СМИ, наличия позитива или негатива, размера и места выхода публикаций и других показателей.

В итоге глава Барнаула Вячеслав Франк занял третье место, уступив только новосибирскому коллеге Анатолию Локтю и мэру Иркутска Дмитрию Бердникову.

Как отмечают аналитики "Медиалогии", СМИ упоминали Франка в связи с тем, что депутаты "Единой России" единогласно поддержали его кандидатуру на должность главы города, затем, что гордума большинством голосов выбрала чиновника руководителем администрации. Помимо этого СМИ сообщали, что Франк практически сразу после назначения провел аппаратное совещание и ушел в кратковременный отпуск.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

11.03.2020 08:11
- гость -

Ниачом
Не по делам судят , а по трепотне

11.03.2020 08:16
- гость -

А где он сам-то?

11.03.2020 08:29
- гость -

такие классные новости в стране!
Не гос.переворота
Нет обвала рубля
Нет короновируса

11.03.2020 08:39
Гость

Посмотрите раследование штаба Навального в Барнауле по поводу франка. Там увидите какое место он занял

11.03.2020 08:44
- гость -

Неуспели лигетивно избрать,а уже такие результаты!

11.03.2020 08:49
- гость -

"В итоге глава Барнаула Вячеслав Франк занял третье место...", в чем конкретно он занял третье место? Больше всех наобещал?

11.03.2020 08:52
- гость -

А кто вообще такой этот франк?????

11.03.2020 09:03
- гость -

Его выбрали и он сразу в отпуск ушел, как и в чем он мог занять третье место? Третье место по количеству дней в отпуске?

11.03.2020 09:06
- гость -

Еще поработать не успел, а рейтинг уже подготовлен. Какая пошлость. Вы там что умом перестали думать?! У меня как у "темного" жителя города рейтинг упирается только в неспособность прибрать город от снега, и то даже тут рейтинги рано рисовать, может на следующую зиму он учтет ошибки, и ситуация будет другая.

11.03.2020 09:20
Бывший владелец ТАЗа

мера на мыло))
не нужен нам инстаграмщик с рейтингами, нам нужен завхоз!
а пока что купил машину 4вд, подготовился к следующей зиме

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