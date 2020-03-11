Вячеслав Франк занял третье место среди глав сибирских городов

Компания "Медиалогия" обнародовала рейтинг глав городов СФО по итогам февраля 2020 года. Напомним, список составляется на основе медиаиндекса, который отражает качество присутствия персоны в информационном поле. Величина индекса зависит от цитируемости СМИ, наличия позитива или негатива, размера и места выхода публикаций и других показателей.

В итоге глава Барнаула Вячеслав Франк занял третье место, уступив только новосибирскому коллеге Анатолию Локтю и мэру Иркутска Дмитрию Бердникову.

Как отмечают аналитики "Медиалогии", СМИ упоминали Франка в связи с тем, что депутаты "Единой России" единогласно поддержали его кандидатуру на должность главы города, затем, что гордума большинством голосов выбрала чиновника руководителем администрации. Помимо этого СМИ сообщали, что Франк практически сразу после назначения провел аппаратное совещание и ушел в кратковременный отпуск.