Снова перепутали. Экономика Алтайского края оказалась не самой "больной"

Множество российских СМИ со ссылкой на газету "Известия" сообщили, что Алтайский край вошел в десятку российских регионов с наименее здоровой экономикой.

Но после проверки информации от рейтингового агентства АО "Эксперт РА" выяснилось, что на самом деле в антирейтинг попал не Алтайский край, а Республика Алтай.

То есть журналисты издания просто перепутали два соседних региона, а другие интернет-порталы по цепочке повторили ошибочную информацию.

Примечательно, что совсем недавно за аналогичную ошибку уволили журналиста издания "Утроnews". Он допустил ошибку, назвав Олега Хорохордина главой Алтайского края. Впоследствии редактор портала извинился, а директор пообещал принять "радикальные решения" по кадровому составу.

Алтайский край и Республику Алтай в виду схожего названия и географического расположения путают достаточно часто. Ошибаются не только журналисты, но и политики, и звезды шоу-бизнеса.

Как уже писал amic.ru, в 2015 году регионы перепутал Сергей Миронов, комментируя итоги выборов. А в ноябре 2019 года в шоу "Вечерний Ургант" актер Павел Деревянко и сам Иван Ургант несколько раз назвали Республику Алтай Алтайским краем.