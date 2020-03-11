Метели прекратятся в Алтайском крае 11 марта

Улучшение погоды прогнозируют в Алтайском крае в среду, 11 марта, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -5°C до 0°C. На большей части территории региона без осадков. Синоптики ожидают слабый ветер. Его скорость будет достигать 2-7 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от -2°C до -4°C. Осадков не прогнозируют. Скорость ветра в краевой столице не превысит 7 м/с. Гололед может осложнить жизнь автолюбителям.

Напомним, последние несколько дней жителям региона досаждали сильный ветер и мощные снегопады. Порядка двух десятков дорог пришлось перекрыть. ГУ МЧС России по Алтайскому краю эвакуировало водителей и пассажиров автомобилей с заметенных дорог в 15 районах.