Массовые мероприятия запретили в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в российской столице до 10 апреля запрещено проводить массовые мероприятия, в которых участвуют более пяти тысяч человек. Меры приняли из-за коронавируса.
"Запретить до 10 апреля 2020 г. проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек", – говорится в указе "О введении режима повышенной готовности".
Как уже сообщал amic.ru, 9 марта стало известно, что в России коронавирусом заболели еще три человека. Тем самым число заболеваний китайским вирусом в России увеличилось с 17 до 20.
Комментарии
Хоть бы до всенародного дня Коронования Наши Власти успели победить этот корвныйвирус.
надо было уж до 23 апреля делать...
А метро Московское закроют из за вируса?
Или только готовящиеся митинги опозиции?
Трусливые шавки голого
грамотно придумано - благие намериния
а в других городах можно
А 5 тыр это не массово?
Люди против плеши на 25 тыр подали уведомление.
Сейчас запретят на "законных" основаниях
Спектакль конечно крутой вчера был
Бывшый бандит борец,Старая космонавтка,и застенчивый голубой воришка
И одобряющие Чебурашки со всех телерадиоканалов
И одобряющие Чебурашки со всех телерадиоканалов
У мну ток пятница фоном идет