Так себе подарок. Барнаулец разбил голову продавщице банкой тушенки 8 марта

Агрессивный барнаулец разбил голову продавщице пивбара банкой тушенки, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, конфликт произошел вечером 8 марта в пивном баре "Бочка" в поселке Южном. Буйный посетитель получил замечание от продавщицы за шум, после чего набросился на нее с банкой тушенки.

"Его компания шумно себя вела, и она сделала им замечание. Попросила их вести себя немного потише. После чего он набросился на нее", – рассказали в сообществе.

Отмечается, что нападавший уже ранее был судим. Сейчас он осужден условно и ожидает еще одного суда. По словам источника, за этот год продавщица – уже не первая пострадавшая. На барнаульца в полиции лежит несколько заявлений, однако его так никто и не задержал.