Огромная пробка собралась на шоссе Ленточный бор в Барнауле

Огромные пробки растянулись в Барнауле утром 11 марта. Соответствующая информация размещена на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации на момент публикации на семь баллов из 10 возможных.

В числе наиболее загруженных участков – улицы Кутузова, Советской Армии, Павловский тракт, пересечение проспектов Красноармейский и Строителей. Также серьезные заторы наблюдаются на проспекте Ленина перед мостом к Новому рынку.

Самая большая пробка собралась на шоссе Ленточный бор от Вербной до Власихинской. На преодоление этого участка уходит около получаса. Виной тому – ДТП на пересечении шоссе и Власихинской.