Глава Барнаула Вячеслав Франк назначит руководителя местных единороссов, управделами администрации города Юрия Еремеева своим заместителем по политическим вопросам. Об этом порталу amic.ru сообщили источники в мэрии и партии.

Получить комментарий самого Еремеева на момент публикации материала не удалось, он как раз находится на совещании у главы города, где, вероятнее всего, будет объявлено о его назначении.

По данным источников, Еремеев будет курировать работу политического блока администрации, комитетов информатизации и общественных связей, пресс-службы, архивного отдела и административно-хозяйственного управления – собственно все те отделы, которые были в его ведении и раньше.

Еремееву 42 года. Имеет высшее образование (специальность "технология машиностроения" получил в Алтайском техническом госуниверситете, "юриспруденция" – в Барнаульском юридическом институте МВД РФ). В органах власти работает с 2003 года, занимал должности главы комитета по делам молодежи администрации города, замглавы администрации Индустриального района Барнаула, а затем и главы администрации района.

А пока (до официального назначения) он работает управляющим делами, председателем организационно-контрольного комитета в администрации Барнаула, а также является руководителем барнаульского отделения партии "Единая Россия".

Сам Вячеслав Франк занял пост главы города 14 февраля 2020 года, до этого он полгода работал в статусе и.о. после добровольной отставки Сергея Дугина.