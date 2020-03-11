Врач рассказал об опасностях частого мытья рук

Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал в эфире радио Sputnik об негативных последствиях частого мытья рук с использованием мыла и других моющих средств.

По его словам, использование моющих средств более шести-восьми раз в день пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий. Также врач рассказал, что антисептики не справляются с грязью на руках лучше обычного мыла.

"Как доказала Американская академия педиатрии, просто протирание рук антисептиками не обеззараживает их. Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой", – подчеркнул Бессмертный.

Однако эксперт отметил, что в период сезонных простудных заболеваний гигиена рук очень важна.