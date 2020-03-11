Аналитики спрогнозировали начало финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) спрогнозировало начало финансового кризиса в России.

Эксперты заявили, что негативное влияние на мировой рынок оказывает коронавирус. Из-за этого снижается экономическая активность во многих странах, поэтому падает спрос на нефть. Кроме того, давление на топливный рынок оказывает и срыв сделки ОПЕК+.

Из-за всех этих факторов, подчеркивают аналитики, идет серьезное ослабление рубля и существенное снижение котировок на российском фондовом рынке. Так, 10 марта индекс ACRA FSI вырос относительно 6 марта на два пункта и достиг отметки 3,1 пункта. С 2006 года такие резкие колебания происходили в 2008, 2009 и 2014 годах.

По словам экспертов, показатели индекса более 2,5 пункта могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса. Однако не обязательно являются свидетельством именно перехода в фазу кризиса.

Как уже писал amic.ru, цены на нефть упали после выхода России из ОПЕК+ из-за снижения квот на добычу "черного золота". В ответ Саудовская Аравия заявила, что собирается наращивать добычу и предоставит скидки для потребителей в Европе, США и Азии. Все это привело к падению стоимости на нефть в понедельник, 9 марта, на 39%, что обвалило рубль по отношению к евро и доллару.