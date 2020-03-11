Аналитики спрогнозировали начало финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) спрогнозировало начало финансового кризиса в России.
Эксперты заявили, что негативное влияние на мировой рынок оказывает коронавирус. Из-за этого снижается экономическая активность во многих странах, поэтому падает спрос на нефть. Кроме того, давление на топливный рынок оказывает и срыв сделки ОПЕК+.
Из-за всех этих факторов, подчеркивают аналитики, идет серьезное ослабление рубля и существенное снижение котировок на российском фондовом рынке. Так, 10 марта индекс ACRA FSI вырос относительно 6 марта на два пункта и достиг отметки 3,1 пункта. С 2006 года такие резкие колебания происходили в 2008, 2009 и 2014 годах.
По словам экспертов, показатели индекса более 2,5 пункта могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса. Однако не обязательно являются свидетельством именно перехода в фазу кризиса.
Как уже писал amic.ru, цены на нефть упали после выхода России из ОПЕК+ из-за снижения квот на добычу "черного золота". В ответ Саудовская Аравия заявила, что собирается наращивать добычу и предоставит скидки для потребителей в Европе, США и Азии. Все это привело к падению стоимости на нефть в понедельник, 9 марта, на 39%, что обвалило рубль по отношению к евро и доллару.
Комментарии
История повторяется, это же спираль, попытка сделать с Россией то, что было сделано с ССССР в свое время, именно спекуляция на ценах на нефть.
Может уже по 75 набрать, а то вдруг до сотки дойдет?
Бери ! Это деньги за которые можно в любой стране мира пирожок купить
За фантики ничего не купишь
Бери !
спасибо деду за победу
11.03.2020 10:44
гость
спасибо деду за победу
Не, не так!
"Можем повторить"(с)
10:04
то, что было сделано с ССССР в свое время,
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Совок в своё время сгнил изнутри. Три члена верхушки прибрались от старости до 1986 года. Народу всё это надоело и Михаил Сергеевич сделал всё как надо, но не совсем - сейчас снова КПСС 2.0. Место проклятое.
Ну, повтор то возможен. Все повторяется. На новом витке. Только этот виток будет скорее всего последним. Для многих точно
Трудно повторять, когда в мире накоплено ядерного арсенала, способного уничтожить мир 50 раз. А мир может уничтожиться только 1 раз