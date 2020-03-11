Зачем покупать, если можно не покупать? В Новоалтайске мужчина украл ноутбук

Житель Новоалтайска разместил на страницах интернет-сервиса объявление о продаже ноутбука и быстро нашел покупателя. Но тот платить не собирался и похитил запримеченный девайс, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Отмечается, что мужчине позвонил потенциальный покупатель. Они договорились о встрече на дому у продавца. Однако платить гость не собирался. Он несколько раз ударил хозяина по лицу и скрылся с ноутбуком.

Потерпевший незамедлительно обратился за помощью и спустя некоторое время во дворе одной из многоэтажек подходящего по приметам горожанина задержали сотрудники Росгвардии. При нем оказался украденный компьютер, девайс вернули владельцу.

На место задержания вызвали следственно-оперативную группу полиции. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".