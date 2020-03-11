Шесть трасс остаются закрытыми в Алтайском крае

Алтайские дорожники открыли для движения участки Троицкое – Целинное и Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан, сообщают в Минтрансе по региону.
Однако проезд до сих пор закрыт на следующих трассах:
Алейск – Чарышское, от Усть-Калманки до Чарышского;
Красногорское – Усть-Кажа – Сосновка;
Алейск – Петропавловское – Смоленское, от с. Петропавловского до с. Смоленского и от г. Алейска до с. Краснодарского Усть-Пристанского района;
Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай;
Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска.
Кроме того, ограничение для грузового транспорта и пассажирских автобусов действует на участке от с. Усятского Бийского района до с. Верх-Кажа Красногорского района на дороге Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа.
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