"Схематозы "Холидея". Сибирская сеть нашла новый способ банкротить алтайские компании

Новосибирская "Компания Холидей" придумала новый способ, как отсудить у экс-партнеров по всей России миллионы рублей. Производителей, реализовывавших свои товары через эту сеть, сейчас обвиняют в неправомерном использовании брендов компании "Холидей Маркетинг" (учредитель Николай Скороходов – то же, что у ООО "Компания Холидей") и поставках контрафактной продукции. Суды по таким делам уже проиграли омская и алтайская компании. Теперь они должны выплатить новосибирской сети почти 4 млн рублей. Экс-партнеры "Холидея", работавшие по направлению приват-лейбл*, уверены, что скоро аналогичные иски поступят и им.

"Вопиющая ситуация"

Алтайская компания "Константа" почти год поставляла в магазины и супермаркеты "Холидея" детскую одежду, но не под собственной маркой Altaykids, а под брендом "Игрята", который, как утверждает ее руководитель Константин Рябинин, навязала сеть. В сентябре 2019 года выяснилось, что "Компании Холидей" этот товарный знак не принадлежит, а "Константа" нарушила закон.

"Изначально "Холидей" просил нас поставлять товары под их маркой, но оказалось, что принадлежит она не "Холидею", а другой компании – "Холидей Маркетинг". Именно она подала на нас в суд за неправомерное использование товарного знака. Соответственно, наша продукция признана контрафактной. При этом никого не смущает, что товары продавались в магазинах "Холидея". Это вопиющая ситуация. Дело длилось семь месяцев, 11 марта суд вынес решение не в нашу пользу, и мы должны вернуть "Холидею" 2,5 млн рублей", – рассказал Рябинин 10 марта во время круглого стола, посвященного защите предпринимателей, пострадавших от банкротства сети.

Он пояснил amic.ru, что знал о том, что марка "Игрята" принадлежит "Холидей Маркетинг". Но сотрудники "Компании Холидей", с которой и были заключены договоры на поставки, убедили, что все в порядке: "У этих двух фирм одни и те же учредители, и менеджеры "Компании Холидей" заверили, что "Холидей Маркетинг" им принадлежит, и никаких проблем не возникнет", – говорит Рябинин.

Создают прецеденты

В аналогичной ситуации оказался и омский производитель одежды и обуви "ИП Арефьева Т.А.". Компания также поставляла в магазины "Холидея" детскую одежду под маркой "Игрята". А сейчас суд обязывает ее выплатить почти 1,1 млн рублей.

Предпринимателей возмущает тот факт, что магазины "Холидей" в таких спорах выступают как третья сторона, мол, они тут и ни при чем.

"Компания "Холидей" токсичная, она разрушает бизнес. Это чистой воды мошенничество, "схематозы" "Холидея". Завтра они еще что-то найдут. Опасность в том, что пока иски о неправомерном использовании товарных знаков они подали к омской компании, новосибирской и барнаульской. Мы с омичами дело проиграли, "Холидей" получил прецеденты, значит, скоро подобные иски будут разосланы и в другие фирмы", – говорит Рябинин.

Алтайские предприниматели, работавшие с этой сетью, уже готовятся к подобным искам.

"Мы также являлись поставщиками "Холидея" по направлению приват-лейбл, и в ближайшем будущем, скорее всего, нам поступит такое же исковое заявление. Сейчас все говорит о том, что, начиная бизнес, собственники уже готовили пути отступления. Создаваемые компании и способы вывода денег говорят о том, что банкротство было преднамеренным", – считает директор "Ренессанс Косметик" Александр Гладышев.

Сейчас омская компания, которая не смогла оспорить решение апелляционного суда, намерена отстаивать свои права дальше, и собирается подать заявление в кассационный суд.

"В начале марта к нам обратился предприниматель "ИП Арефьева Т.А.". Фирма проиграла дело в апелляционном суде, и остается только кассационный. Оспорить решение апелляции сложно, но мы попробуем. Конечно, в первую очередь мы изучим дело и, возможно, найдем допущенные ошибки. Если у нас получится доказать невиновность предпринимателя, остальные компании, которые будут обвинять в неправомерном использовании товарных знаков, пойдут по этому же пути", – говорит руководитель бюро по защите прав предпринимателей новосибирского отделения "Опора России", юрист Наталья Пинигина.

Точных данных о том, сколько бывших партнеров "Холидея" могут пострадать от этой схемы, пока нет. Но производители очень рассчитывают, что если получится создать общественный резонанс, то их права удастся отстоять.

Что случилось с "Холидеем"?

В 2019 году "Холидей" признали банкротом. В сентябре прошлого года конкурсный управляющий Трофим Кузнецов обратился в суд, чтобы признать сделки, совершенные за несколько месяцев до банкротства, недействительными. Это значит, что компаниям, которые получили от сети деньги за поставленный товар, придется их вернуть. Естественно, свой товар назад они не получат.

"Холидей" подал в суд на 95 компаний-поставщиков со всей Сибири: Кемеровской, Томской и Новосибирской областей. Но большая часть его экс-партнеров из Алтайского края – 43. Компания Николая Скороходова требует от региональных предприятий вернуть разные суммы – от полумиллиона до 30 млн рублей. Для многих фирм возврат денег означает банкротство.

Сейчас предприниматели ходят по судам и пытаются доказать, что требование конкурсного управляющего незаконно. К ситуации подключились правоохранительные органы, краевые министерства, ОНФ, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Вместе они помогают алтайским бизнесменам и пытаются изменить закон о банкротстве юрлиц, чтобы больше не возникло подобных ситуаций.

Приват-лейбл – товарная марка торгового предприятия (а не производителя), реализуемая только в системе собственной розницы.