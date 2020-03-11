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"Крымская весна" придет в Барнаул

, ИА "Амител"
Фестиваль состоится 15 марта
Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Барнаульцев и гостей города зовут на фестиваль "Крымская весна", который состоится 15 марта в 12:00 на площади Свободы. Мероприятие посвящено очередной годовщине присоединения Крыма к России.

Гости смогут посмотреть праздничную программу с участием ансамбля "Вечерки", государственной филармонии Алтайского края, а также студенческих творческих коллективов. Там же будет работать продовольственная ярмарка и полевая кухня.

Напомним, 16 марта 2014 года состоялся референдум, по результатам которого абсолютное большинство жителей полуострова – 96% – поддержали воссоединение с РФ. В центре Симферополя после окончания голосования собрался многотысячный митинг-концерт. С тех пор событие широко отмечается каждый год во всех регионах России.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

11.03.2020 11:03
- гость -

Интересно, кто нибудь в здравом уме и по доброй воле на эту хрень ходит?

11.03.2020 11:14
- гость -

В центре Симферополя после окончания голосования собрался многотысячный митинг-концерт
Согласованный?

11.03.2020 11:16
Коник

Людишки понимают что жить стали хуже из-за этого приобретения?

11.03.2020 11:34
- гость -

Весна длиться вечно не может. За весной должно быть лето, а его не наступило.

11.03.2020 11:42
- гость -

Они просто не знали, во что им предстоит вляпаться. Сейчас уже понимают, что голову положили в пасть (не льву) шакалу, но челюсти сомкнулись, назад не вернуть.

11.03.2020 11:46
- гость -

Охоспади... танки из Сирии прилагаются?

11.03.2020 11:57
конику

Крым не попал в сферу влияния пиндостана и нато и поэтому россиянам стало хуже жить? ))

11.03.2020 12:03
гость

Пропаганда должна опираться не на разум и факты, а на эмоции и веру. Важно донести, что крымскую весну нельзя уничтожить, хотя у большинства россиян труселя совсем износились, а на новые уж денежек нет.

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