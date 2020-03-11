"Крымская весна" придет в Барнаул

Барнаульцев и гостей города зовут на фестиваль "Крымская весна", который состоится 15 марта в 12:00 на площади Свободы. Мероприятие посвящено очередной годовщине присоединения Крыма к России.
Гости смогут посмотреть праздничную программу с участием ансамбля "Вечерки", государственной филармонии Алтайского края, а также студенческих творческих коллективов. Там же будет работать продовольственная ярмарка и полевая кухня.
Напомним, 16 марта 2014 года состоялся референдум, по результатам которого абсолютное большинство жителей полуострова – 96% – поддержали воссоединение с РФ. В центре Симферополя после окончания голосования собрался многотысячный митинг-концерт. С тех пор событие широко отмечается каждый год во всех регионах России.
Комментарии
Интересно, кто нибудь в здравом уме и по доброй воле на эту хрень ходит?
В центре Симферополя после окончания голосования собрался многотысячный митинг-концерт
Согласованный?
Людишки понимают что жить стали хуже из-за этого приобретения?
Весна длиться вечно не может. За весной должно быть лето, а его не наступило.
Они просто не знали, во что им предстоит вляпаться. Сейчас уже понимают, что голову положили в пасть (не льву) шакалу, но челюсти сомкнулись, назад не вернуть.
Охоспади... танки из Сирии прилагаются?
Крым не попал в сферу влияния пиндостана и нато и поэтому россиянам стало хуже жить? ))
Пропаганда должна опираться не на разум и факты, а на эмоции и веру. Важно донести, что крымскую весну нельзя уничтожить, хотя у большинства россиян труселя совсем износились, а на новые уж денежек нет.