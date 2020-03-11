"Крымская весна" придет в Барнаул

Барнаульцев и гостей города зовут на фестиваль "Крымская весна", который состоится 15 марта в 12:00 на площади Свободы. Мероприятие посвящено очередной годовщине присоединения Крыма к России.

Гости смогут посмотреть праздничную программу с участием ансамбля "Вечерки", государственной филармонии Алтайского края, а также студенческих творческих коллективов. Там же будет работать продовольственная ярмарка и полевая кухня.

Напомним, 16 марта 2014 года состоялся референдум, по результатам которого абсолютное большинство жителей полуострова – 96% – поддержали воссоединение с РФ. В центре Симферополя после окончания голосования собрался многотысячный митинг-концерт. С тех пор событие широко отмечается каждый год во всех регионах России.