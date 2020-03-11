Глава Барнаула Вячеслав Франк назначил управделами администрации города Юрия Еремеева своим заместителем. При этом он пока остается на посту руководителя барнаульского отделения партии "Единая Россия". Об этом Еремеев сообщил amic.ru.

"Да, в среду, 11 марта, глава города назначил меня на пост заместителя главы администрации города. При этом структура городской администрации не изменилась, произошло перераспределение полномочий. Пока на должность управляющего делами никто не назначен, место вакантно", – пояснил Еремеев.

Юрий Еремеев рассказал amic.ru, что теперь в его подчинение входят:

управляющий делами, председатель организационно-контрольного комитета (управделами подчиняются: организационно-контрольный комитет, административно-хозяйственное управление, архивный отдел и МКУ "Служба по техобеспечению деятельности органов местного самоуправления"). На эту должность пока никто не назначен.

комитет информатизации. Сейчас эту должность занимает Евгений Делюкин.

комитет общественных связей и безопасности, курирует Геннадий Королёв.

комитет информационной политики, должность занимает Екатерина Андреева.

отдел мобилизационной работы.

Еще два комитета – по кадрам, муниципальной и правовой службе – остаются, как и прежде, в ведении главы города.

Собеседник подчеркнул, что в городе по-прежнему только один первый зам – Анатолий Воронков, курирующий дорожную отрасль и благоустройство.

При этом пока Юрий Еремеев продолжает занимать пост секретаря Барнаульского отделения "Единой России".

"Вопрос требует обсуждения с руководством регионального отделения "Единой России" и главой города. Торопиться необходимости нет", – сказал он.

Не исключено, что этот пост он сохранит. Подобные прецеденты в крае есть: Александр Романенко является председателем парламента Алтайского края и одновременно руководителем "Единой России" на уровне региона.