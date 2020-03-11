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Обнуляй и властвуй. Мемы о новых сроках президента Путина

, ИА "Амител"
Новый день – новый мем

Только интернет отошел от шуток про обвалившийся рубль, как на заседании Госдумы РФ Валентина Терешкова предложила новые поправки в Конституцию: убрать ограничения по числу президентских сроков и обнулить президентские сроки.

Если поправку поддержат граждане России и Конституционный суд, то Владимир Путин сможет баллотироваться на новый срок. Таким образом, Путин может быть президентом России еще 12 лет.

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

11.03.2020 12:15
Кот Василий

Вечный гарант конституции )))))) ой какой конституции которая при мне была 20 лет ? Ой она не правельная и написана американцами , ну что значит не могу избираться вечно?!! Меняем эту умоляющую мои права президента ,и о чудо новая конституция новый президент всё по закону я ж всё ж гарант сказал сделал)))))))

11.03.2020 12:25
- гость -

Беспредел какой-то, в 2003 году клялся конституцию не трогать, а сам уже 2-ой раз под себя правит, издевались над Брежневым, Путин будет 50 лет править

11.03.2020 12:30
- гость -

Когда наконец его под суд отдадут, за захват власти?!

11.03.2020 12:32
Иsтина

Тогда уж сразу заменяйте название должности на Император или Падишах!

11.03.2020 12:34
гость

все дело в том, что все таки он человек, а человек не вечен. Проходили уже нечего этим забавляться, смешно! Ну хоть правду сказали, а то шифровались приветами в конституцию! Про девальвацию от 9 марта тоже надо правду говорить, цинизм зашкаливает просто!

11.03.2020 12:35
- гость -

Надо переименовать Конституцию в путиняцию!

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