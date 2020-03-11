Обнуляй и властвуй. Мемы о новых сроках президента Путина

Только интернет отошел от шуток про обвалившийся рубль, как на заседании Госдумы РФ Валентина Терешкова предложила новые поправки в Конституцию: убрать ограничения по числу президентских сроков и обнулить президентские сроки.
Если поправку поддержат граждане России и Конституционный суд, то Владимир Путин сможет баллотироваться на новый срок. Таким образом, Путин может быть президентом России еще 12 лет.
Настоящий президент должен быть как кошка. Намекает, что уходит и больше так не может. Открываешь дверь — не уходит. Закрываешь — хочет уйти. Открываешь — не уходит.— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) March 10, 2020
Критики: худшая сцена узурпации власти — сцена с Палпатином в Звездных Войнах— Андрей Коняев (@a_konyaev) March 10, 2020
ГосДума РФ: ПОДЕРЖИ МОЕ ПИВО
Из-за карантина Путину запретят покидать президентский пост— Dave Frenkel (@merr1k) March 10, 2020
March 10, 2020
Срок Путина: заканчивается.— franteesheque (@totsamylysy) March 10, 2020
Конституционный суд: продлевать будете?
а можно мне тоже 20 лет скинуть пожалуйста, я бы тогда на мехмат пошла— ультра киса (@juliashmyrova) March 10, 2020
В космос летала — ограничений не видала— Марков (@_mmarkov) March 10, 2020
Владимир Путин в Госдуме на обсуждении поправки об обнулении президентских сроков. Холст, масло, 2020 год pic.twitter.com/EakZNcy2ox— не хухры-мухры (@zuukhra) March 10, 2020
Вношу предложение: полет Терешковой обнулить и запустить повторно.— Сергей Бойко (@_sergey_boyko) March 10, 2020
Обнуляй и властвуй.— ivan davydov (@ivan_f_davydov) March 10, 2020
March 10, 2020
Комментарии
Вечный гарант конституции )))))) ой какой конституции которая при мне была 20 лет ? Ой она не правельная и написана американцами , ну что значит не могу избираться вечно?!! Меняем эту умоляющую мои права президента ,и о чудо новая конституция новый президент всё по закону я ж всё ж гарант сказал сделал)))))))
Беспредел какой-то, в 2003 году клялся конституцию не трогать, а сам уже 2-ой раз под себя правит, издевались над Брежневым, Путин будет 50 лет править
Когда наконец его под суд отдадут, за захват власти?!
Тогда уж сразу заменяйте название должности на Император или Падишах!
все дело в том, что все таки он человек, а человек не вечен. Проходили уже нечего этим забавляться, смешно! Ну хоть правду сказали, а то шифровались приветами в конституцию! Про девальвацию от 9 марта тоже надо правду говорить, цинизм зашкаливает просто!
Надо переименовать Конституцию в путиняцию!