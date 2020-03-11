Обнуляй и властвуй. Мемы о новых сроках президента Путина

Только интернет отошел от шуток про обвалившийся рубль, как на заседании Госдумы РФ Валентина Терешкова предложила новые поправки в Конституцию: убрать ограничения по числу президентских сроков и обнулить президентские сроки.

Если поправку поддержат граждане России и Конституционный суд, то Владимир Путин сможет баллотироваться на новый срок. Таким образом, Путин может быть президентом России еще 12 лет.

Настоящий президент должен быть как кошка. Намекает, что уходит и больше так не может. Открываешь дверь — не уходит. Закрываешь — хочет уйти. Открываешь — не уходит. — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) March 10, 2020

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ГосДума РФ: ПОДЕРЖИ МОЕ ПИВО — Андрей Коняев (@a_konyaev) March 10, 2020

Из-за карантина Путину запретят покидать президентский пост — Dave Frenkel (@merr1k) March 10, 2020

Срок Путина: заканчивается.

Конституционный суд: продлевать будете? — franteesheque (@totsamylysy) March 10, 2020

а можно мне тоже 20 лет скинуть пожалуйста, я бы тогда на мехмат пошла — ультра киса (@juliashmyrova) March 10, 2020

В космос летала — ограничений не видала — Марков (@_mmarkov) March 10, 2020

Владимир Путин в Госдуме на обсуждении поправки об обнулении президентских сроков. Холст, масло, 2020 год pic.twitter.com/EakZNcy2ox — не хухры-мухры (@zuukhra) March 10, 2020

Вношу предложение: полет Терешковой обнулить и запустить повторно. — Сергей Бойко (@_sergey_boyko) March 10, 2020