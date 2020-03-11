Стоимость нефти растет второй день подряд

После "черного понедельника" цена на нефть второй день показывает рост. На утро среды, 11 марта, стоимость барреля российской нефти Brent выросла на 3,75% – до 38,6 доллара. Нефть марки WTI также укрепилась, на 3%, – до 35,4 доллара.

Оптимизм инвесторов, закупающих нефть, связан с последними новостями о коронавирусе из Китая. За сутки там выявили лишь 24 новых случая заболевания, а из больниц выписалось 1578 человек.

Многие надеются, что это является концом эпидемии, и вскоре китайская экономика заработает на полную мощь. Однако многие аналитики не разделяют оптимизма и считают, что рост стоимости является лишь "отскоком", а прежний ценник нефти восстановится совсем не скоро.