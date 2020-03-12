Употребляющих наркотики подростков в России становится меньше

В России стало меньше употребляющих наркотики школьников, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование ученых из Института социологии РАН.

Согласно полученным данным, в России средний возраст первой пробы наркотиков увеличился на три года – с 15-17 лет до 18-20. Эксперты подчеркивают, что еще в 2013 году на обе возрастные группы приходилось практически одинаковое количество первых проб запрещенных веществ.

Однако с 2016 года только 27% знакомились с наркотиками в подростковом возрасте. При этом 45% попробовали запрещенные вещества уже в юношестве – в 18-20 лет. В последующие годы тенденция сохранилась.

По мнению исследователей, причиной сокращения употребления наркотиков среди школьников стала возросшая нагрузка на учащихся старших классов, в том числе из-за подготовки к экзаменам.