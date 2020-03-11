Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Из-за падения курса рубля могут вырасти цены на электронику, бытовую технику, лекарства, одежду и обувь, сообщают "Известия".

Отмечается, что ввозимые в Россию товары могут подорожать примерно на 10-35%. При этом стоимость на производимую внутри страны продукцию международных компаний вряд ли вырастет более чем на 10%.

Начальник отдела инвестидей финансовой компании "БКС Брокер" Нарек Авакян предположил, что цены на фармацевтику увеличатся на 10-15%, а на гаджеты – до 20%.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова также предположила, что на треть могут вырасти цены на детские товары, а также одежду и обувь. Повышения цен от 20% до 35% стоит ожидать на зарубежную бытовую технику и электронику.