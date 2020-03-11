Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Из-за падения курса рубля могут вырасти цены на электронику, бытовую технику, лекарства, одежду и обувь, сообщают "Известия".
Отмечается, что ввозимые в Россию товары могут подорожать примерно на 10-35%. При этом стоимость на производимую внутри страны продукцию международных компаний вряд ли вырастет более чем на 10%.
Начальник отдела инвестидей финансовой компании "БКС Брокер" Нарек Авакян предположил, что цены на фармацевтику увеличатся на 10-15%, а на гаджеты – до 20%.
Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова также предположила, что на треть могут вырасти цены на детские товары, а также одежду и обувь. Повышения цен от 20% до 35% стоит ожидать на зарубежную бытовую технику и электронику.
Комментарии
Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова - не тот ли это Альпари, которые не шмагли оформить брокерскую работу и были прижаты, сократили свою сеть и штаб-квартиру утащили за границу?..
Вот такие Икскперды
Что же за государство такое, как же надо не любить свой народ, чтобы давать компенсировать нефтяным компаниям их убытки за счет россиян.....
ппц
Не ново. Так знаем.
на сколько доллар пдорожает - на стока всё в цене и вырастит.
Тока ЗП не изменится у людей. У вертикали коррупции и её защитников изменится, засчёт людей.
11.03.2020 12:42
месный
вырастЕт, за____счёт
Я и без икспердов скажу: "Подорожает всё. И бензин в том числе."
рынок телекоммуникаций в США управляется государством и добычу нефти будут переводить под опеку государства.
Думаю не надо иметь семь пядей во лбу, что бы увидеть, что в США все стратегические отрасли экономики находятся под неусыпным оком государства.(с)
вот так господа, а что у нас?
а Дефолт вам не надо? нефть марки брент идёт по 20 баксов, доллар по 100 рупиев, цены бум бокс вахтерам, гудбай рассеяне!
Будем лебеду жрать ради путина!на доллар наплевать!
Главное путин всех переиграл и величая расеии придал!то что в два раза бедней стали с 14 года это замещается гордостью!