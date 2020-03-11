Карантин отменили в Алтайском крае

Ограничительные меры в медицинских и образовательных учреждениях, организациях социального обеспечения, сферы обслуживания, торговли и транспорта в Алтайском крае сняли. Это связано с тем, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе пошла на спад.

Как уже сообщал amic.ru, ранее глава краевого Минздрава Дмитрий Попов доложил губернатору Виктору Томенко, что за неделю с 2 по 6 марта уровень заболеваемости упал на 11%. При этом показатель все еще превышает эпидемический порог на 23%.

Напомним, карантин в Алтайском крае ввели 29 января 2020 года. Тогда эпидпорог был превышен почти на 54%. В начале февраля этот показатель и вовсе перевалил за 70%.