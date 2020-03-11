"Мои родители попали в ДТП". Барнаулец лишился 90 тысяч рублей, желая помочь знакомой

33-летний житель Барнаула перевел неизвестным 90 тысяч рублей, думая, что помогает знакомой, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что мужчине пришло сообщение в социальной сети от знакомой, которая якобы просила помочь деньгами ее родителям, которые попали в ДТП. Там же был указан номер счета для перевода.

Ни в чем не засомневавшийся горожанин с пониманием отнесся к просьбе и перевел по указанным реквизитам 90 тысяч рублей. Спустя некоторое время барнаулец связался со знакомой, но та ему сообщила, что ее страницу взломали неизвестные. Потерпевший обратился в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленники находятся в розыске.

В ведомстве призывают население при поступлении подобных сообщений перезванивать близким и уточнять, действительно ли они нуждаются в помощи, либо задавать собеседникам такие вопросы, ответы на которые знаете только вы и они.